У ''Слузі народу'' не бачать підстав для відставки Кабінету міністрів

У фракції незадоволені деякими міністрами, зокрема у фінансово-економічному блоці

У фракції незадоволені деякими міністрами, зокрема у фінансово-економічному блоці

Фото: Facebook

Фракція "Слуга народу" поки не бачить підстав для відставки всього складу Кабінета Міністрів, однак чекають від профільних міністерств детального плану виходу з економічно-енергетичної кризи.

Про це під час брифінгу заявив голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

Основні ключові є міністри – економічний, енергетичний блок, – там є багато питань. Криза в енергетиці існує? Існує. Криза в економіці існує? Криза фінансова з бюджетом існує? Ось вам усі відповіді. Ми так само ставимо ці питання. Якщо ми не побачимо конкретного, швидкого руху і плану, вони будуть змінені", – підкреслив Давид Арахамія.

На питання, чи є кандидатури на заміну тих міністрів, імовірна відставка яких обговорюється у ЗМІ, він відповів: "Я зараз не про прізвища – я зараз про напрямки", і зауважив, що на сьогодні спостерігаються "кризові моменти".

У мене як у голови фракції немає чіткого… розуміння, яким чином step by step ми будемо виходити з цієї кризи. І тому я збирав цих міністрів і казав: якщо ми не будемо мати конкретний покроковий план, то немає у вас майбутнього як у міністрів", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, Давид Арахамія не виключає, що у найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.