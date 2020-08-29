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29 серпня 2020, 16:34 1

Ексмер Одеси Гурвіц зареєстрував іменну партію до місцевих виборів

29 серпня 2020, 16:34 1
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Фото: Facebook
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Колишній мер Одеси Едуард Гурвіц став головою партії “Блок Едуарда Гурвіца”.

Про це повідомляє "Думская”, передає RegioNews.

Варто зазначити, що це вже третя назва партії, на момент реєстрації у 2012 році вона носила назву "За краще життя", в 2019 роцы її назву змінили на "Єдність та розвиток".

Інформація про зміну назви на "Блок Едуарда Гурвіца” з’явилася в реєстрах в середині серпня цього року.

Раніше партія була зареєстрована в Києві, тепер же вона зареєстрована в Одесі.

Видання зазначає, що незважаючи на провальні кампанії минулих виборів, Гурвіц не залишає надій повернутися в кабінет мера Одеси.

Сам політик заявив, що отримав багато пропозицій від партій, але вирішив іти на вибори від партії свого імені.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, "Слуга народу” висуває коміка Філімонова в мери Одеси.

Одеса партія Місцеві вибори Геннадій Труханов Едуард Гурвиц
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