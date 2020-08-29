Ексмер Одеси Гурвіц зареєстрував іменну партію до місцевих виборів
Колишній мер Одеси Едуард Гурвіц став головою партії “Блок Едуарда Гурвіца”.
Про це повідомляє "Думская”, передає RegioNews.
Варто зазначити, що це вже третя назва партії, на момент реєстрації у 2012 році вона носила назву "За краще життя", в 2019 роцы її назву змінили на "Єдність та розвиток".
Інформація про зміну назви на "Блок Едуарда Гурвіца” з’явилася в реєстрах в середині серпня цього року.
Раніше партія була зареєстрована в Києві, тепер же вона зареєстрована в Одесі.
Видання зазначає, що незважаючи на провальні кампанії минулих виборів, Гурвіц не залишає надій повернутися в кабінет мера Одеси.
Сам політик заявив, що отримав багато пропозицій від партій, але вирішив іти на вибори від партії свого імені.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, "Слуга народу” висуває коміка Філімонова в мери Одеси.