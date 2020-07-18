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18 липня 2020, 17:25 8

В Одесі почали піднімати затонулий танкер Delfi

18 липня 2020, 17:25 8
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Після перевертання танкера може знадобиться 2 тижні на буксування судна
Після перевертання танкера може знадобиться 2 тижні на буксування судна
Фото: Думська
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Поблизу одеського пляжу почалися роботи по підйому затонулого в листопаді минулого року танкера Delfi.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думську".

Роботи навколо затонулого танкера почалися ще о 6 ранку. Між пляжем і Delfi постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт. На відстані близько 100 метрів підійшли буксири, на них завели троси, щоб смикнути танкер для постановки на кіль.

У той же час, при спробі смикнути танкер у одного з буксирів порвався канат.

Як я і обіцяв одеситам і особисто президенту, що ми рухаємося за планом - зараз йде активна фаза робіт з підняття борту Delfi. План такий: довести нахил танкера до 45 градусів, поставити на кіль і потім прибрати з пляжу. Представники судновласника нас запевнили, що після перевертання танкера їм знадобиться 2 тижні, щоб транспортувати його на місце майбутньої дислокації", - повідомив голова ОДА Максим Куций.

Одеситів і гостей міста попросили тимчасово не відпочивати на пляжі, на якому затонув танкер.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перевернулося.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханову через танкер Delfi.

Одеса пляж Танкер море Максим Куций
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