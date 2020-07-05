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05 июля 2020, 10:24 1

Владимир Зеленский принял участие в праздновании Дня Военно-морских сил ВСУ

05 июля 2020, 10:24 1
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Парад кораблей ВМС Украины состоялся в закрытом режиме
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По случаю праздника украинские моряки получат более 70 квартир, в частности, моряки из Крыма, которые в 2014 году не предали Украину

Прямая трансляция парада осуществлялась на странице Офиса главы государства в Facebook, пишет RegioNews.

Военные моряки поблагодарили одесситов за поддержку национального флота, но отметили, что в этот раз морской парад проходит необычно.

К сожалению, в этом году, из-за пандемии, с целью сохранения здоровья и жизни жителей нашего любимого города и в соответствии с требованиями действующего законодательства, мы вынуждены провести наш главный праздник – День Военно-Морских Сил ВС Украины в море в закрытом режиме, – говорится в сообщении пресс-службы ВМС ВСУ.

На празднике перед моряками выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что одной из главных задач государства является социальное обеспечение военных моряков и членов их семей. Поэтому сегодня украинские моряки получат более 70 квартир, в частности, моряки из Крыма, которые в 2014 году не предали Украину.

Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они – настоящие супергерои, которые очень нужны Украине", – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский отметил, что это – лишь первые шаги в направлении улучшения условий жизни военных моряков.

Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил ЗСУ.

Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил ЗСУ.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 4 липня 2020 р.

Напомним, 1 июля в Одессе состоялась репетиция морского парада.

Вчера, 4 июля, Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одесскую область.

Владимир Зеленский Одесса парад президент ВМС Украины моряки квартира
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