В Одесі відбулася репетиція військово-морського параду

Дійство має відбутися 5 липня на честь Дня Військово-морських сил України

Дійство має відбутися 5 липня на честь Дня Військово-морських сил України

Фото: Думська

Про це пише Regionews з посиланням на видання "Думська".

Сьогодні, 1 липня, в Одеській затоці пройшла перша репетиція. У морі було помічено близько десятка бойових одиниць українського флоту.

Військово-морський парад буде проходити в Одесі вдруге в історії незалежної України. Перший парад був присвячений 23-й річниці незалежності України та відбувся у 2014 році.

Нагадаємо, цього тижня Зеленський планує приїхати з інспецією в Одесу. Низка ЗМІ пише, що під час візиту можуть звільнити главу Одеської ОДА через порушення карантинних заходів.