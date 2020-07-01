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01 липня 2020, 17:29 13

В Одесі відбулася репетиція військово-морського параду

01 липня 2020, 17:29 13
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Дійство має відбутися 5 липня на честь Дня Військово-морських сил України
Дійство має відбутися 5 липня на честь Дня Військово-морських сил України
Фото: Думська
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Захід повинен відвідати президент України Володимир Зеленський.

Про це пише Regionews з посиланням на видання "Думська".

Сьогодні, 1 липня, в Одеській затоці пройшла перша репетиція. У морі було помічено близько десятка бойових одиниць українського флоту.

Військово-морський парад буде проходити в Одесі вдруге в історії незалежної України. Перший парад був присвячений 23-й річниці незалежності України та відбувся у 2014 році.

Нагадаємо, цього тижня Зеленський планує приїхати з інспецією в Одесу. Низка ЗМІ пише, що під час візиту можуть звільнити главу Одеської ОДА через порушення карантинних заходів.

Володимир Зеленський Одеса парад президент ВМС України
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