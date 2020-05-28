Мустафа Джемілєв готується подати позов до Європейського суду

Слідчий комітет РФ заявив, що направив до прокуратури обвинувальний висновок щодо Джемілєва

Фото: сторінка Мустафи Джемілєва у facebook

Слідчий комітет РФ заявив, що направив до прокуратури обвинувальний висновок щодо Джемілєва

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявив, що звернеться до Європейського суду з прав людини через "кримінальну справу", яку проти нього відкрили російські силовики в Криму.

Про це пише RegioNews з посиланням на aspi.com.ua.

За словами Джемілєва, справою займається адвокат Микола Полозов.

Ми відзняли 11 томів цієї нісенітниці, яку вони набрали. Я ці документи передам в прокуратуру АРК. Вони вирішать, на кого треба відкривати кримінальні справи. Потім ми звернемось до Європейського суду з прав людини”, — заявив Джемілєв.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що окупаційна влада Криму пред'явила колишньому голові організації "Меджліс" Мустафі Джемілєву звинувачення в тому, що кримчанин перетнув "російський кордон" в пункті "Армянськ" в травні 2014 року.

Слідчий комітет РФ, який незаконно займається "розслідуванням" кримінальних злочинів на території Криму, заявив, що "в Кримську прокуратуру" для вивчення на предмет підписання обвинувального висновку і подальшого направлення до суду направлено кримінальну справу щодо лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

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