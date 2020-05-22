Пожежа в одеському коледжі: ще одному підозрюваному обрали запобіжний захід
В Одесі суд обрав запобіжний захід для ще одного підозрюваного у справі про пожежу в місцевому коледжі, яка відбулася в грудні минулого року.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області, передає RegioNews.
Мова йде про колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи, його відправили під цілодобовий арешт.
Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, що спричинила загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі.
Також відомо, що підозрюваний переховувався від правоохоронних органів і суду, у зв'язку з чим був оголошений у розшук.
Нагадаємо, в грудні минулого року у приміщенні одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа, в результаті якої загинули 16 людей, ще 30 постраждали.
Нагадаємо, 15 травня було оголошено підозру ще двом працівникам Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в якому під час пожежі в грудні 2019 року загинули 16 осіб.
- 22:03 22 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 21:51 22 травня Дніпропетровська область також зможе послабити карантин
- 21:27 22 травня Південна Америка стала новим епіцентром пандемії - ВООЗ
- 20:54 22 травня Від COVID-19 помер голова Кременецької райради Тернопільської області
- 20:30 22 травня В Українї з'явилася партія, що носить ім'я мера Маріуполя
- 19:30 22 травня Пожежа в одеському коледжі: ще одному підозрюваному обрали запобіжний захід
- 22:03 22 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп