Пожежа в одеському коледжі: ще одному підозрюваному обрали запобіжний захід

Він переховувався від правоохоронних органів і суду

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Він переховувався від правоохоронних органів і суду

В Одесі суд обрав запобіжний захід для ще одного підозрюваного у справі про пожежу в місцевому коледжі, яка відбулася в грудні минулого року.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області, передає RegioNews.

Мова йде про колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи, його відправили під цілодобовий арешт.

Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, що спричинила загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Також відомо, що підозрюваний переховувався від правоохоронних органів і суду, у зв'язку з чим був оголошений у розшук.

Нагадаємо, в грудні минулого року у приміщенні одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа, в результаті якої загинули 16 людей, ще 30 постраждали.

Нагадаємо, 15 травня було оголошено підозру ще двом працівникам Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в якому під час пожежі в грудні 2019 року загинули 16 осіб.