В Харкові заступницю голови райсуду піймали на хабарі в $4 тисячі
Працівники Служби безпеки України викрили заступницю голови одного з райсудів Харкова, причетну до скоєння корупційного правопорушення.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Викрили суддю на робочому місці відразу після отримання усієї суми хабаря.
За попередньою версією слідства, зловмисниця планувала незаконно збагатитися на $4 тисячі за рахунок фігуранта кримінальної справи.
Таку суму обвинувачений мав сплатити за повернення йому $30 тисяч, вилучених під час обшуку. При цьому жодних передумов для відмови не існувало, оскільки кошти не були предметом злочину та не містили слідів злочинної діяльності.
За фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Вирішується питання стосовно повідомлення правопорушниці про підозру.
Нагадаємо, депутати Харківської облради створили робочу групу, щоб з'ясувати, куди поділося закуплене медичне обладнання на суму понад 53 млн грн.
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