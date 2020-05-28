В Одессе митингуют в поддержку замдиректора сгоревшего колледжа (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Параллельно мирную акцию проводят в Киеве, Львове и Харькове

Фото: УСИ

Параллельно мирную акцию проводят в Киеве, Львове и Харькове

Сегодня, 28 мая, в 11 утра под зданием Апелляционного суда на мирной акции собрались одесситы, чтобы поддержать Андрея Хаецкого, бывшего замдиректора сгоревшего колледжа на улице Троицкой.

Об этом пишет RegioNews cо ссылкой на УСИ.

Организаторы митинга уверены, что Андрея Хаецкого хотят сделать "стрелочником" в трагедии, поскольку он единственный, к кому суд применил такую меру пресечения, отправив в СИЗО. Также митингующие утверждают, что Хаецкий не отвечал за пожарную безопасность в колледже.

Акция в поддержку бывшего замдиректора сгоревшего колледжа на Троицкой Андрея Хаецкого Опубліковано Украинская Служба Информации Четвер, 28 травня 2020 р.

Напомним, 15 мая в деле о пожаре на Троицкой появились новые подозреваемые — преподавательница Ирина Таранова и бывший замдиректора по административно-хозяйственной работе Андрей Хаецкий, который уволился до пожара. Ирину Таранову суд отправил под домашний арест, а Хаецкого — в СИЗО сроком на два месяца. Ему грозит тюремный срок до 8 лет.