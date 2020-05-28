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28 травня 2020, 12:04 1

Екстрадиція Онищенко: у САП відреагували на відмову Німеччини

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28 травня 2020, 12:04 1
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Розгляд кримінального провадження в Україні проти Онищенко триває
Фото: focus.ua
Розгляд кримінального провадження в Україні проти Онищенко триває

Рішення німецького суду про відмову в екстрадиції колишнього народного депутата Олександра Онищенка не впливає на розгляд кримінального провадження, яке слухається Вищим антикорупційним судом.

Про це заявили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає RegioNews.

Рішення суду Ольденбург не впливає на розгляд кримінальної справи щодо кримінального переслідування колишнього депутата, яке підпорядковується Вищому антикорупційному суду", - йдеться в повідомленні.

Оскарження зазначеного рішення суду не передбачено, але воно може бути переглянуте при появі нових обставин.

Вищий антикорупций суд продовжує розгляд справи Онищенко заочно.

В САП заявили, що колишній народний депутат може в будь-який момент з'явитися в Україні і брати участь у судових засіданнях.

У прокуратурі додали, що зараз у кримінальному провадженні за звинуваченням Онищенко та його спільниці здійснюється дослідження письмових доказів сторони обвинувачення і вже досліджено 25 томів матеріалів кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, Вищий земельний суд німецького міста Ольденбург відмовив в екстрадиції в Україну колишнього нардепа Олександра Онищенко, якого підозрюють в корупції.

Нагадаємо, в 2015 році детективи НАБУ почали досудове розслідування розкрадання коштів при видобутку й продажу газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Слідство встановило причетність до участі у вчиненні злочинів 29 осіб. Організатор схеми Онищенка і ще сім учасників перебувають у розшуку.

У зв'язку з цим, у 2016 році Верховна Рада позбавила Онищенко депутатської недоторканності, а також проголосувала за його затримання і арешт. Але він встиг покинути Україну.

Екс-нардепа затримали 29 листопада в німецькому Аахені.

Довідка: народного депутата VII скликання Олександра Онищенка вважають організатором кримінальної схеми із перепродажу на аукціонах газу, видобутого державною компанією "Укргазвидобування”, через низку фірм. Ексголові ДФС Насірову інкримінували необгрунтоване надання податкової розстрочки цим комерційним структурам. Загалом державі було завдано збитків майже на 3 млрд гривень. Головний фігурант справи Онищенко втік з України у 2016 році. Наразі він перебуває у Німеччині, тривають переговори щодо його екстрадиції.


суд Німеччина САП прокуратура справа Олександр Онищенко
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