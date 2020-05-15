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15 травня 2020, 18:24 4

Трагічна пожежа в одеському коледжі: оголошено підозру ще двом працівникам закладу

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15 травня 2020, 18:24 4
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Підозру оголошено завідуючій денним відділенням економіки і підприємництва та колишньому заступнику директора коледжу
Фото: Depo.Одеса
Підозру оголошено завідуючій денним відділенням економіки і підприємництва та колишньому заступнику директора коледжу

Оголошено підозру ще двом працівникам Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в якому під час пожежі в грудні 2019 року загинули 16 осіб.

Про це RegioNews повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Так, підозру оголошено завідуючій денним відділенням економіки і підприємництва цього навчального закладу. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Другий підозрюваний - колишній заступник директора коледжу з адміністративно-господарської роботи. Наразі вирішується питання про оголошення його в розшук.

Їм інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, в результаті чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей, а також майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу).

Крім того, керівнику коледжу і завідувачці господарством навчального корпусу вручено повідомлення про зміну підозри. Зокрема, їм повідомлено про підозру щодо вищеназваної статті ККУ (ч. 2 ст. 270), а раніше інкримінували ст. 367 Кримінального кодексу ("службова недбалість").

На сьогодні обидві підозрювані перебувають під домашнім арештом.

Справка: вранці 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої становила 4 тисячі квадратних метрів. У цьому кутовому будинку розміщувались 19 різних організацій і установ. У результаті пожежі загинули 16 осіб (діти, співробітники і рятувальник), постраждали більше ніж 30 осіб.

Правоохоронці оголосили про підозру у службовій недбалості директору коледжу Любові Кочерзі, завгоспу навчального закладу і колишньому начальнику Головного управління ДСНС в Одеській області Віктору Федорчаку. За фактом пожежі було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки") .

Крім того, у зв'язку з пожежею ГБР проводить розслідування за фактом службової недбалості співробітників регіонального ДСНС (ч.2 ст.367 ККУ). У зв'язку з пожежею були звільнені начальник Головного управління ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак і один з його заступників Михайло Вовк.


підозра пожежа прокуратура рятувальники
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