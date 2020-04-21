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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 11:55 12

В Одеській області на карантин закрили міську лікарню

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21 квітня 2020, 11:55 12
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Подільську міську лікарню закрили на двотижневий карантин у зв'язку з найбільшою в області кількістю хворих медиків
Фото: Одеська обласна рада
Подільську міську лікарню закрили на двотижневий карантин у зв'язку з найбільшою в області кількістю хворих медиків

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив губернатор Одеської області Максим Куций.

Усі медики пройдуть ПЛР-тестування, а приміщення лікарні, прилеглі до неї вулиці та територію продезінфікують. Військові Нацгвардії цілодобово чергують на КПП біля медзакладу.

Друзі! Станом на цю мить ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" підтвердив 146 випадків захворювання на...

Опубліковано Максимом Куцим Понеділок, 20 квітня 2020 р.

Усього на ранок 21 квітня на Одещині підтверджено 146 випадків COVID-19, з них - 43 в Одесі, 37 - в Подільську, 27 - в Біляївському районі.

Нагадаємо, на Великдень у Подільській райлікарні від коронавірусу вже помер 60-річний сімейний лікар, якого госпіталізували 17 квітня у середньоважкому стані.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

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