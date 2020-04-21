На Тернопільщині зафіксували сьомий летальний випадок від коронавірусу

В області 435 інфікованих, за добу виявлено 21 новий випадок

Фото з відкритих джерел

В області 435 інфікованих, за добу виявлено 21 новий випадок

Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 21 квітня на Тернопільщині 435 випадків COVID-19, 7 – летальних.

161– жителі Монастириського району.

49 – жителі Шумського району.

44 – жителі Бучацького району.

42 – жителі Кременецького району.

31 – жителі міста Тернополя.

30 – жителі Заліщицького району.

22 – жителі Чортківського району.

22 – жителі Козівського району.

9– жителі Борщівського району.

5 – жителі Підгаєцького району.

5 – жителі Теребовлянського району.

4 – жителі Тернопільського району.

4 – жителі Гусятинського району.

3– жителі Збаразького району.

2 – жителі Бережанського району.

1 – житель Зборівського району.

1 – житель Лановецького району.

В Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Нагадаємо, 19 квітня у Тернопільській області від COVID-19 померла 43-річна жителька Почаєва. Учора, 20 квітня, в області зафіксовано 414 випадків інфікування, шість із них - летальні.

Напередодні у Почаївській лаврі грубо порушили карантин. У ніч з 18 на 19 квітня в Почаївській Свято-Успенській лаврі віряни та священнослужителі порушили карантинні обмеження, які запровадили для того, щоб запобігти поширенню коронавіруса.