На Тернопільщині зафіксували сьомий летальний випадок від коронавірусу
Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 21 квітня на Тернопільщині 435 випадків COVID-19, 7 – летальних.
- 161– жителі Монастириського району.
- 49 – жителі Шумського району.
- 44 – жителі Бучацького району.
- 42 – жителі Кременецького району.
- 31 – жителі міста Тернополя.
- 30 – жителі Заліщицького району.
- 22 – жителі Чортківського району.
- 22 – жителі Козівського району.
- 9– жителі Борщівського району.
- 5 – жителі Підгаєцького району.
- 5 – жителі Теребовлянського району.
- 4 – жителі Тернопільського району.
- 4 – жителі Гусятинського району.
- 3– жителі Збаразького району.
- 2 – жителі Бережанського району.
- 1 – житель Зборівського району.
- 1 – житель Лановецького району.
В Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.
Нагадаємо, 19 квітня у Тернопільській області від COVID-19 померла 43-річна жителька Почаєва. Учора, 20 квітня, в області зафіксовано 414 випадків інфікування, шість із них - летальні.
Напередодні у Почаївській лаврі грубо порушили карантин. У ніч з 18 на 19 квітня в Почаївській Свято-Успенській лаврі віряни та священнослужителі порушили карантинні обмеження, які запровадили для того, щоб запобігти поширенню коронавіруса.
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