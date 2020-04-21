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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 11:20 6

На Тернопільщині зафіксували сьомий летальний випадок від коронавірусу

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21 квітня 2020, 11:20 6
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В області 435 інфікованих, за добу виявлено 21 новий випадок
Фото з відкритих джерел
В області 435 інфікованих, за добу виявлено 21 новий випадок

Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 21 квітня на Тернопільщині 435 випадків COVID-19, 7 – летальних.

  • 161– жителі Монастириського району.
  • 49 – жителі Шумського району.
  • 44 – жителі Бучацького району.
  • 42 – жителі Кременецького району.
  • 31 – жителі міста Тернополя.
  • 30 – жителі Заліщицького району.
  • 22 – жителі Чортківського району.
  • 22 – жителі Козівського району.
  • 9– жителі Борщівського району.
  • 5 – жителі Підгаєцького району.
  • 5 – жителі Теребовлянського району.
  • 4 – жителі Тернопільського району.
  • 4 – жителі Гусятинського району.
  • 3– жителі Збаразького району.
  • 2 – жителі Бережанського району.
  • 1 – житель Зборівського району.
  • 1 – житель Лановецького району.

В Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Нагадаємо, 19 квітня у Тернопільській області від COVID-19 померла 43-річна жителька Почаєва. Учора, 20 квітня, в області зафіксовано 414 випадків інфікування, шість із них - летальні.

Напередодні у Почаївській лаврі грубо порушили карантин. У ніч з 18 на 19 квітня в Почаївській Свято-Успенській лаврі віряни та священнослужителі порушили карантинні обмеження, які запровадили для того, щоб запобігти поширенню коронавіруса.


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