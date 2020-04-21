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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 10:27 10

Кількість інфікованих коронавірусом на Буковині наближається до тисячі

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21 квітня 2020, 10:27 10
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На Буковині за добу від COVID-19 померло четверо людей і виявлено 82 нових випадки інфікування, загальна кількість хворих - 988
Фото: Shutterstock
На Буковині за добу від COVID-19 померло четверо людей і виявлено 82 нових випадки інфікування, загальна кількість хворих - 988

Про це у прямому ефірі сказав Сергій Осачук, голова Чернівецької ОДА, пише RegioNews.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу по області – 988.

У базових лікарнях області залишилося 109 вільних місць для прийому хворих з COVID-19. Після заповнення усіх місць, розпочнеться друга фаза розгортання ліжок у інших ЦРЛ.

"Визначені 10 лікарень області, які є госпітальними базами для лікування людей від коронавірусної інфекції. Саме в цих визначених лікарнях є ще 109 вільних місць", - сказав голова ОДА.

Голова Сторожинецької РДА Дмитро Балінов у Facebook розповів про 20-річного померлого пацієнта Сторожинецької ЦРЛ. Хлопець 24.07.2000 р.н., родом з села Їжівці. Його госпіталізували зранку 17 квітня за направленням сімейного лікаря з діагнозом позагоспітальна правобічна верхньодольова пневмонія.

"Експрес тест дав негативний результат. Але є підозра на коронавірус. Тому що мінімум у однієї з його контактних осіб є підтверджений COVID-19. У лікарні з важкою вірусною пневмонією на інвазії знаходяться родичі померлого. Його брат 1995 р.н. зараз на апараті ШВЛ у важкому стані", - написав Балінов.

Це вже друга смерть від коронавірусу в цьому селі. Раніше тут померла 75-річна жінка.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

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