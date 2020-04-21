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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 11:55 9

В Одесской области на карантин закрыли городскую больницу

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21 апреля 2020, 11:55 9
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Подольскую городскую больницу закрыли на двухнедельный карантин в связи с наибольшим в области количеством больных медиков
Фото: Одесский областной совет
Подольскую городскую больницу закрыли на двухнедельный карантин в связи с наибольшим в области количеством больных медиков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Одесской области Максим Куцый.

Все медики пройдут ПЦР-тестирование, а помещение больницы, прилегающие к ней улицы и территорию продезинфицируют. Военные Нацгвардии круглосуточно дежурят на КПП возле медучреждения.

Друзья! По состоянию на данный момент ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины" подтвердил 146 случаев заболевания...

Опубликовано Максимом Куцым Понедельник, 20 апреля 2020 г.

Всего на утро 21 апреля в Одесской области подтверждено 146 случаев COVID-19, из них - 43 в Одессе, 37 - в Подольске, 27 - в Беляевском районе.

Напомним, на Пасху в Подольской райбольнице от коронавируса уже умер 60-летний семейный врач, которого госпитализировали 17 апреля в середньоважкому состоянии.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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Одесса коронавирус карантин больницы больные медики статистика врачи
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