Урядовий штаб затвердив новий план боротьби з коронавірусом

У вівторок, 10 березня в ході засідання урядового антикризового штабу було прийнято новий посилений план заходів протидії поширенню в Україні коронавірусу COVID-19

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У вівторок, 10 березня в ході засідання урядового антикризового штабу було прийнято новий посилений план заходів протидії поширенню в Україні коронавірусу COVID-19

Про це повідомило видання Ligazakon, передає RegioNews.

Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністрам та керівникам ЦОВВ переглянути запаси держрезерву засобами індивідуального захисту населення на три місяці і визначити обсяг коштів, що потрібні для поповнення держрезерву.

Також вони повинні надати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту та вияснити чи здатні вони забезпечити попит населення та медзакладів на індивідуальні засоби захисту.

Крім того, МОЗ має розробити комунікаційний план з визначення алгоритмів дій, якщо будуть виникати випадки коронавірусу і довести його до відома місцевих органів влади.

Всі особи, які прибувають в Україну з-за кордону та через контрольні пункти в'їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим, повинні оглядатися медпрацівниками або/та працівниками Держприкордонслужби.

МОЗ та Міністерство фінансів до 11 березня зобов'язані подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.

Нагадаємо, у вівторок, 10 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проведе засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якого буде розглянуто питання протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.