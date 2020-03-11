В Одесі через грип переповнені дитячі лікарні

Пульмонологічні відділення дитячих клінік Одеси переповнені — маленьких пацієнтів кладуть навіть в коридорах

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Пульмонологічні відділення дитячих клінік Одеси переповнені — маленьких пацієнтів кладуть навіть в коридорах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Така ситуація, зокрема, спостерігається в міській дитячій лікарні №2, що по вул. Дача Ковалевського.

Наголошується, що завтра міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде розглядати питання про новий карантин в школах.

За інформацією муніципального департаменту освіти і науки, сьогодні через ГРВІ й грипу у місті не працює 115 класів, що менше, ніж сім днів тому. Однак складна ситуація зберігається. За минулий тиждень віруси підхопили 6322 одесита, 80% з яких становлять діти та підлітки.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі перевищує епідпоріг на 21,2%, що свідчить про середню інтенсивність епідемічного процесу.