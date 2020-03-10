Миколаївські школи самостійно закриваються на карантин

У вівторок, 10 березня, в соціальних мережах почали масово обговорювати закриття шкіл міста Миколаєва на карантин через високий рівень ГРВІ у дітей

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У вівторок, 10 березня, в соціальних мережах почали масово обговорювати закриття шкіл міста Миколаєва на карантин через високий рівень ГРВІ у дітей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, головний лікар Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлана Федорова обурилася, що управління освіти не закриває школи на карантин, коли поріг захворюваності на грип перевищено в 4 рази. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Головний лікар зазначила, що на тлі інших вірусів підвищується ризик заразитися коронавірусом. Тому їй незрозуміло, чому управління освіта не дає команду негайно закрити навчальні заклади на карантин.

"Добре, звичайно, спрацювало закриття шкіл на карантин, коли не був поріг і близько перевищено по грипу. Зараз поріг у 4 рази, якщо не вище 5. Школи палають. Чого чекаємо? Коронавіруса? Так на тлі інших вірусів він ще палкіше працює. І наявність грипу або аденовірусу не виключає можливість захворіти на коронавірус. Сьогодні не зрозуміла позиція управління освіти. У класах з 40 чоловік 10 на уроках. Яка команда потрібна і звідки для закриття шкіл?", - написала вона.

Перевищення епідпорогу підтвердив і заступник директора ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України" Олександр Ігнатенко.

"На сьогоднішній день по Миколаївській області перевищення 14%, по обласному центру на 2%, а по районах перевищення зафіксовані в Первомайському, Березанському, Братському, Новоодеському, Очаківському та в м. Южноукраїнськ. Епідеміологічний поріг по області не дуже перевищений", - пояснив він виданню СВІДОК.info.

А ось виданню Новини-N перший заступник міського голови Володимир Криленко повідомив, що на сьогоднішній день у школах міста не перевищений епідеміологічний поріг захворювань.

"Незважаючи на те, що епідеміологічний поріг не перевищено, школам не заборонено приймати рішення самостійно, ініціюючи скасування занять. Поки ми не готові сказати, що необхідно закрити всі установи на карантин. Завтра у нас буде робоча нарада, ми ще раз обговоримо необхідність закриття шкіл, - сказав Криленко.

Пізніше управління освіти Миколаївської міськради повідомило, що 11 березня у зв'язку з високою захворюваністю на грип та ГРВІ призупиняється освітній процес у двох навчальних закладах Миколаєва.

Вирішили закрити на карантин загальноосвітню школу №27 та спеціалізовану школу мистецтв і прикладних ремесел "Академія дитячої творчості".