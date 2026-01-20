Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року

фото: European Aquatics

Українець Олексій Середа став найкращим спортсменом Європи 2025 року за версією European Aquatics

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку European Aquatics у Фейсбуці.

Минулий рік став найуспішнішим у кар'єрі 20-річного спортсмена із Миколаєва. Він виборов срібну медаль чемпіонату світу в індивідуальних стрибках з вишки, виграв три золоті медалі чемпіонату Європи в індивідуальних, синхронних та змішаних командних змаганнях.

Крім того, українець вдруге став найкращим спортсменом року в Європі серед всіх стрибунів у воду.

Нагадаємо, український плавець Ігор Трояновський оновив 22-річний національний рекорд на дистанції 100 м батерфляєм. Його результат склав 50,66 секунди.