Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
Українець Олексій Середа став найкращим спортсменом Європи 2025 року за версією European Aquatics
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку European Aquatics у Фейсбуці.
Минулий рік став найуспішнішим у кар'єрі 20-річного спортсмена із Миколаєва. Він виборов срібну медаль чемпіонату світу в індивідуальних стрибках з вишки, виграв три золоті медалі чемпіонату Європи в індивідуальних, синхронних та змішаних командних змаганнях.
Крім того, українець вдруге став найкращим спортсменом року в Європі серед всіх стрибунів у воду.
Нагадаємо, український плавець Ігор Трояновський оновив 22-річний національний рекорд на дистанції 100 м батерфляєм. Його результат склав 50,66 секунди.
