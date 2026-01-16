Українець очолив рейтинг найкращих боксерів світу
Олександр Усик очолив оновлений рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від ваги) за версією ESPN
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт ESPN.
Рейтинг P4P від ESPN виглядає так:
- Олександр Усик
- Наоя Іноуе
- Дмитро Бівол
- Джессі Родрігес
- Артур Бетербієв
- Давід Бенавідес
- Шакур Стівенсон
- Дзунто Накатані
- Девін Хейні
- Теофімо Лопес
Як повідомлялось, Усик очолив щорічний рейтинг користувачів Google в Україні. Боксер став лідером категорії "Персона" серед користувачів з України.
