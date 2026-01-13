Топ-10 суперважковаговиків світу за версією ESPN: Усик очолив рейтинг

Фото: з відкритих джерел

Про це пише видання "Чемпіон", передає RegioNews.

Очолює його чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО). Друге місце посів його колишній суперник, британський боксер Тайсон Ф'юрі, а замкнув трійку лідерів ще один британець – Даніель Дюбуа.

До топ-10 повернувся колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO, а також олімпійський чемпіон 2012 року Ентоні Джошуа, який нещодавно нокаутував американського блогера Джейка Пола.

Топ-10 найкращих боксерів у суперважкій вазі за версією ESPN:

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа Фабіо Вордлі Джозеф Паркер Ентоні Джошуа Агіт Кабайєл Філіп Хргович Мозес Ітаума Чжан Чжилей

Як відомо, у грудні журнал The Ring оновив список найкращих боксерів планети. Після того, як американський непереможний боксер Теренс Кроуфорд завершив кар'єру, на першому місці українець Олександр Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик ухвалив рішення добровільно відмовитися від титулу WBO. У ході переговорів з представниками організації було досягнуто домовленості про передачу чемпіонського пояса.

Згодом стало відомо, що Усик отримав можливість провести бій із колишнім чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером.