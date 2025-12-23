18:49  23 грудня
23 грудня 2025, 23:30

9-річна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок обстрілу, здобула медаль на турнірі

23 грудня 2025, 23:30
Фото: Суспільне
9-річна українська гімнастка Олександра Паскаль здобула медаль на турнірі. Протягом останніх років дівчинка пересувається на протезі

Про це юна спортсменка розповіла в Instagram, передає RegioNews.

9-річна Олександра Паскаль взяла участь у турнірі Rizatdinova Cup 2025. За словами юної спортсменки, підготуватися повноцінно можливості не було, адже вона багато часу провела в бомбосховищі. Проте турнір пройшов чудово.

"Я посіла 3 місце, і для мене це особлива перемога. Дівчата були дуже сильні, конкуренція — неймовірна, тому ця медаль має ще більшу цінність", - написала Олександра.

Слід зазначити, що Rizatdinova Cup — всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. Турнір проходив з 19 по 21 грудня.


Історія юної гімнастки

Нагадаємо, що в травні 2022 року росіяни вдарили ракетою по базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Внаслідок атаки Олександру завалило під уламками будинку. В дитини був відкритий перелом руки, переломи чотирьох ребер, травма голови, множинні осколкові поранення, а плита, яка впала їй на ноги, роздробила всі кістки.

Після цього дівчинка 15 днів була в медикаментозній комі. Після тривалого лікування Олександра провела реабілітацію в Австрії, де вчилась заново ходити після протезування.

23 грудня 2025
