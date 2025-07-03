Фото: Державне бюро розслідувань

На Миколаївщині викрили посадовців військової частини, які незаконно нараховували "бойові" виплати на суму майже 8 млн грн

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань, передає RegioNews.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування справи щодо шахрайської схеми в одній із військових частин Миколаївської області. За інформацією ДБР, начальник штабу військової частини разом із своїм братом, який є командиром підрозділу, незаконно оформляли "бойові" виплати.

За даними слідства, у період з березня по червень 2024 року вони фальсифікували документи, нібито підтверджуючи участь півсотні військовослужбовців у бойових діях. У цій схемі також брав участь помічник начальника штабу, який сприяв у підробці. Загальна сума завданих державі збитків сягає майже 8 мільйонів гривень.

Посадовцям повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Щодо третього фігуранта, помічника начальника штабу, матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, яке наразі триває.

Раніше повідомлялося, на Львівщині викрили посадовця ТрО, який виплатив 35 млн грн за фіктивну участь у боях.