Фото: Государственное бюро расследований

В Николаевской области разоблачили чиновников воинской части, незаконно начислявших "боевые" выплаты на сумму почти 8 млн грн

Об этом сообщают в Государственном бюро расследований, передает RegioNews.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование дела по мошеннической схеме в одной из воинских частей Николаевской области. По информации ДБР, начальник штаба воинской части вместе со своим братом, являющимся командиром подразделения, незаконно оформляли "боевые" выплаты.

По данным следствия, в период с марта по июнь 2024 они фальсифицировали документы, якобы подтверждая участие полсотни военнослужащих в боевых действиях. В этой схеме также принимал участие помощник начальника штаба, способствовавшего в подделке. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 8 миллионов гривен.

Должностным лицам сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. В отношении третьего фигуранта, помощника начальника штаба, материалы выделены в отдельное уголовное производство, которое сейчас продолжается.

Ранее сообщалось, что на Львовщине разоблачили чиновника ТрО, который выплатил 35 млн грн за фиктивное участие в боях.