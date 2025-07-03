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03 июля 2025, 13:32

В Николаевской области разоблачена схема мошенничества с боевыми деньгами: ущерб государству - 8 млн грн

03 июля 2025, 13:32
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Фото: Государственное бюро расследований
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В Николаевской области разоблачили чиновников воинской части, незаконно начислявших "боевые" выплаты на сумму почти 8 млн грн

Об этом сообщают в Государственном бюро расследований, передает RegioNews.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование дела по мошеннической схеме в одной из воинских частей Николаевской области. По информации ДБР, начальник штаба воинской части вместе со своим братом, являющимся командиром подразделения, незаконно оформляли "боевые" выплаты.

По данным следствия, в период с марта по июнь 2024 они фальсифицировали документы, якобы подтверждая участие полсотни военнослужащих в боевых действиях. В этой схеме также принимал участие помощник начальника штаба, способствовавшего в подделке. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 8 миллионов гривен.

Должностным лицам сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. В отношении третьего фигуранта, помощника начальника штаба, материалы выделены в отдельное уголовное производство, которое сейчас продолжается.

Ранее сообщалось, что на Львовщине разоблачили чиновника ТрО, который выплатил 35 млн грн за фиктивное участие в боях.

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Николаевская область боевые выплаты мошенничество подделка деньги ущерб
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