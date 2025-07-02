У Запоріжжі правоохоронець та адвокатка привласнювали квартири померлих

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Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю та адвокатці, які незаконно відбирали квартири одиноких померлих жителів Запоріжжя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

Загальна вартість нерухомості, яку зловмисники намагалися привласнити, становить понад 3,6 млн грн.

За даними слідства, після смерті одиноких власників квартир, які не мали спадкоємців, майно мало автоматично переходити у власність територіальної громади Запоріжжя. Однак фігуранти втручались у процес і привласнювали квартири.

Правоохоронець, використовуючи службові зв’язки, отримував інформацію про смерть таких осіб. Адвокатка, прикриваючись професійною діяльністю, забезпечувала "юридичне оформлення" оборудок у судах.

Так, зловмисники оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу через товарну біржу, яка юридично припинила своє існування ще в 2012 році. Вже після "легалізації" права власності вони виставляли нерухомість на продаж.

"Слідство встановило щонайменше п’ять подібних оборудок з квартирами, які мали перейти у власність запорізької громади", — йдеться в повідомленні.

Фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та використанні підроблених документів.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.