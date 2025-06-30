Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджена житлова інфраструктура

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Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

По Куцурубській громаді ворог вдарив з артилерії. Внаслідок атаки в селі Дмитрівка пошкоджений приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих.

"У ніч на 30 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.