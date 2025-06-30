Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджена житлова інфраструктура
Минулої доби, 29 червня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївського району. Працювала ППО
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
По Куцурубській громаді ворог вдарив з артилерії. Внаслідок атаки в селі Дмитрівка пошкоджений приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих.
"У ніч на 30 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 30 червня під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили дев'ять ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136".
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