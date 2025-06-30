Оккупанты обстреляли Николаевщину: повреждена жилая инфраструктура

иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По Куцурубской общине враг ударил из артиллерии. В результате атаки в селе Дмитровка поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В ночь на 30 июня силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.