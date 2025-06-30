Росія атакувала Дніпропетровщину дронами: побита ферма та трактори
Російські війська атакувала Дніпропетровщину FPV-дронами й ударними БпЛА. В області працювала ППО. Є пошкодження цивільної інфраструктури
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Через ворожі удари у Маломихайлівській громаді Синельниківського району понівечене сільськогосподарське підприємство та побиті трактори. Там виникла пожежа.
Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами й артилерією. Дісталося Нікополю, Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. Там пошкоджені приватний будинок і газогін.
"За інформацією ПвК, вночі захисники неба збили над областю 4 БпЛА. Минулося без загиблих і постраждалих", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула пенсіонерка, зруйновані житлові будинки.