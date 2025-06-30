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30 червня 2025, 07:45

Росія атакувала Дніпропетровщину дронами: побита ферма та трактори

30 червня 2025, 07:45
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фото: Сергій Лисак
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Російські війська атакувала Дніпропетровщину FPV-дронами й ударними БпЛА. В області працювала ППО. Є пошкодження цивільної інфраструктури

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Через ворожі удари у Маломихайлівській громаді Синельниківського району понівечене сільськогосподарське підприємство та побиті трактори. Там виникла пожежа.

Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами й артилерією. Дісталося Нікополю, Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. Там пошкоджені приватний будинок і газогін.

"За інформацією ПвК, вночі захисники неба збили над областю 4 БпЛА. Минулося без загиблих і постраждалих", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула пенсіонерка, зруйновані житлові будинки.

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РФ війна обстріли окупанти Дніпропетровська область дрон БПЛА атака ППО Лисак Сергій Петрович Нікопольщина
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