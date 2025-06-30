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30 червня 2025, 08:05

На Херсонщині росіяни вбили 2 людей, постраждали 8 цивільних

30 червня 2025, 08:05
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої доби, 29 червня, російські окупаційні війська атакували 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали восьмеро мирних мешканців, дві людини загинули

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами перебували: Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Дар’ївка, Золота Балка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Нововоронцовка, Олександрівка, Осокорівка, Одрадокам’янка, Приозерне, Розлив, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка та Червоний Маяк.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, стільникові вежі, господарчі споруди, складське приміщення та гараж.

Нагадаємо, вдень 29 червня у Херсоні росіяни вбили цивільного.

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