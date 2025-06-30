Масштабна пожежа на Миколаївщині: вигоріло 50 гектарів пшениці
У неділю, 29 червня, у Шевченківській територіальній громаді на Миколаївщині спалахнула масштабна пожежа. Через спеку та сильний вітер вогонь із сухої трави перекинувся на пшеничне поле та приватний сектор
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Загорілися поле, площею 50 гектарів, на якому росла пшениця, а також приватний гараж. Загалом пожежа охопила 60 гектарів.
Рятувальники ліквідували пожежу за 2 години. До гасіння залучалися 21 рятувальник, 5 одиниць техніки та місцеві жителі.
Завдяки вчасному втручанню вогонь не перекинувся на житлові будинки. Постраждалих немає.
Наразі правоохоронці з'ясовують причину займання.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті жінка згоріла живцем під час спалювання сухостою.
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