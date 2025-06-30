В Николаеве в реке Южный Буг утонул мужчина

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Трагедия произошла утром 27 июня в Николаеве, в микрорайоне Широкая Балка. Тело утопленника обнаружили в акватории реки Южный Буг

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.

Оказалось, что во время рыбалки на водоеме пропал мужчина. Спасатели обнаружили тело погибшего в 15 метрах от берега.

"Причины и обстоятельства выясняются представителями правоохранительных органов", — говорится в сообщении.