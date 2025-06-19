Фото: Нацполиция

В Николаеве произошло двойное ДТП. В результате аварии пострадали люди

Об этом сообщает Национальная полиция Николаевской области, передает RegioNews.

17 июня в Николаеве произошла двойная авария 36-летний водитель ВАЗ управлял автомобилем в пьяном состоянии, после чего выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии с различными травмами госпитализировали водителя и пассажирку мототранспорта. Известно, что водитель и пассажиры Honda не пострадали. Впоследствии правоохранители обнаружили и задержали водителя ВАЗ.

Ему объявили о подозрении. Теперь водителю грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее в Сумах водитель сбил 49-летнюю женщину и ее 3-летнюю внучку. В результате ДТП и женщина, и ребенок получили травмы. Их госпитализировали медики.