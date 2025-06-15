На Миколаївщині знищили 4 ворожі БпЛА
Сьогодні вночі на Миколаївщині активно працювала ППО. Окупанти спрямували на регіон ударні "шахеди"
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"У ніч на 15 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться в повідомленні.
За словами Віталія Кіма, вчора у Миколаївському районі окупанти атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджений приватний будинок. На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 15 червня війська РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавщину з використанням ракет та дронів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.
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