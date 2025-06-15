В Николаевской области уничтожили 4 вражеских БпЛА
Сегодня ночью в Николаевской области активно работала ПВО. Оо направили на регион "шахеды"
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"В ночь на 15 июня силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.
По словам Виталия Кима, вчера в Николаевском районе оккупанты атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. В результате одного из обстрелов в селе Дмитровка поврежден частный дом. К счастью, пострадавших нет.
Напомним, ночью 15 июня войска РФ совершили массированную комбинированную атаку на Полтавщину с использованием ракет и дронов.
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