В Николаевской области уничтожили 4 вражеских БпЛА

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня ночью в Николаевской области активно работала ПВО. Оо направили на регион "шахеды"

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 15 июня силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

По словам Виталия Кима, вчера в Николаевском районе оккупанты атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. В результате одного из обстрелов в селе Дмитровка поврежден частный дом. К счастью, пострадавших нет.