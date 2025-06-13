На Миколаївщині у гаражі підірвався 11-річний хлопчик
В Інгульській громаді Баштанського району внаслідок детонації невідомого предмета тяжко травмувалася 11-річна дитина. Хлопчика ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.
За даними слідства, вибух стався у гаражі внаслідок детонації електродетонатора. На місці події фахівці виявили залишки вибухового пристрою. Вилучені уламки відправили на експертизу.
Медики діагностували у підлітка множинні поранення тулуба та кисті руки, зокрема, травматичну ампутацію пальців.
"Нині хлопчик перебуває у лікарні. Його стан лікарі оцінюють, як важкий", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, днями на Миколаївщині біля кафе вибухнула граната. Внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє осіб дістали травми.