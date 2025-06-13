На Миколаївщині у гаражі підірвався 11-річний хлопчик

ілюстративне фото: Нацполіція

В Інгульській громаді Баштанського району внаслідок детонації невідомого предмета тяжко травмувалася 11-річна дитина. Хлопчика ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, вибух стався у гаражі внаслідок детонації електродетонатора. На місці події фахівці виявили залишки вибухового пристрою. Вилучені уламки відправили на експертизу.

Медики діагностували у підлітка множинні поранення тулуба та кисті руки, зокрема, травматичну ампутацію пальців.

"Нині хлопчик перебуває у лікарні. Його стан лікарі оцінюють, як важкий", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.