На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої

фото: Національна поліція

Внаслідок вибуху постраждалий отримав вибухове поранення. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

У понеділок, 9 червня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Мартове на невстановленому вибуховому пристрої підірвався чоловік.

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Правоохоронці встановили, що 79-річний житель міста Харків відпочивав на Печенізькому водосховищі та біля берега наступив на невідомий вибуховий пристрій.

Нагадаємо, на Харківщині трактор підірвався на російській протитанковій міні.