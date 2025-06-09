На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої
Внаслідок вибуху постраждалий отримав вибухове поранення. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
У понеділок, 9 червня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Мартове на невстановленому вибуховому пристрої підірвався чоловік.
Правоохоронці встановили, що 79-річний житель міста Харків відпочивав на Печенізькому водосховищі та біля берега наступив на невідомий вибуховий пристрій.
Нагадаємо, на Харківщині трактор підірвався на російській протитанковій міні.
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