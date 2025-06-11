Про це повідомляє Телеграм-канал "Дніпро оперативний", передає RegioNews.

У Дніпрі на проспекті Поля біля квіткового магазину виявили вибухонебезпечний предмет - гранату. Її знайшли просто біля сходів, що ведуть до входу в заклад.

На місце події оперативно прибули працівники поліції та спеціалісти вибухотехнічної служби. Вони оточили територію навколо магазину, щоб убезпечити перехожих і попередити можливі ризики.

Правоохоронці провели огляд знахідки та забезпечили її безпечне вилучення. Наразі триває розслідування обставин появи гранати у громадському місці. Місцева поліція звертається до мешканців із проханням бути уважними та повідомляти про підозрілі предмети.

Нагадаємо, Кам'янське отримає нові трамваї.