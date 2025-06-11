У Дніпрі біля квіткового магазину знайшли гранату - поліція оточила територію
На проспекті Поля в Дніпрі виявили небезпечний вибуховий пристрій - гранату, яку оперативно вилучили вибухотехніки
Про це повідомляє Телеграм-канал "Дніпро оперативний", передає RegioNews.
У Дніпрі на проспекті Поля біля квіткового магазину виявили вибухонебезпечний предмет - гранату. Її знайшли просто біля сходів, що ведуть до входу в заклад.
На місце події оперативно прибули працівники поліції та спеціалісти вибухотехнічної служби. Вони оточили територію навколо магазину, щоб убезпечити перехожих і попередити можливі ризики.
Правоохоронці провели огляд знахідки та забезпечили її безпечне вилучення. Наразі триває розслідування обставин появи гранати у громадському місці. Місцева поліція звертається до мешканців із проханням бути уважними та повідомляти про підозрілі предмети.
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