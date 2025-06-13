В Николаевской области в гараже подорвался 11-летний мальчик

иллюстративное фото: Нацполиция

В Ингульской общине Баштанского района в результате детонации неизвестного предмета тяжело травмировался 11-летний ребенок. Мальчика госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

По данным следствия, взрыв произошел в гараже в результате детонации электродетонатора. На месте происшествия специалисты обнаружили остатки взрывного устройства. Изъятые обломки отправили на экспертизу.

Медики диагностировали у подростка множественные ранения туловища и кисти руки, в частности травматическую ампутацию пальцев.

"В настоящее время мальчик находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.