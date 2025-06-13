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В Николаевской области в гараже подорвался 11-летний мальчик
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13 июня 2025, 13:20

В Николаевской области в гараже подорвался 11-летний мальчик

13 июня 2025, 13:20
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иллюстративное фото: Нацполиция
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В Ингульской общине Баштанского района в результате детонации неизвестного предмета тяжело травмировался 11-летний ребенок. Мальчика госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

По данным следствия, взрыв произошел в гараже в результате детонации электродетонатора. На месте происшествия специалисты обнаружили остатки взрывного устройства. Изъятые обломки отправили на экспертизу.

Медики диагностировали у подростка множественные ранения туловища и кисти руки, в частности травматическую ампутацию пальцев.

"В настоящее время мальчик находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на днях в Николаевской области возле кафе взорвалась граната. В результате чего погиб мужчина, еще два человека получили травмы.

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