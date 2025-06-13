В Николаевской области в гараже подорвался 11-летний мальчик
В Ингульской общине Баштанского района в результате детонации неизвестного предмета тяжело травмировался 11-летний ребенок. Мальчика госпитализировали в больницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.
По данным следствия, взрыв произошел в гараже в результате детонации электродетонатора. На месте происшествия специалисты обнаружили остатки взрывного устройства. Изъятые обломки отправили на экспертизу.
Медики диагностировали у подростка множественные ранения туловища и кисти руки, в частности травматическую ампутацию пальцев.
"В настоящее время мальчик находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, на днях в Николаевской области возле кафе взорвалась граната. В результате чего погиб мужчина, еще два человека получили травмы.