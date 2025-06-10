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10 червня 2025, 11:25

Трагедія на Миколаївщині: біля кафе вибухнула граната, є жертви

10 червня 2025, 11:25
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ілюстративне фото: Getty images
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На Миколаївщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще двоє осіб доставлені до медзакладу

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews." target="_blank">RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 9 червня поблизу кафе у Радсадівській громаді Миколаївського району.

За попередніми даними, на вулиці вибухнула граната, внаслідок чого загинув 64-річний місцевий мешканець.

Під час вибуху також постраждали троє осіб: 48-річна дружина загиблого, 37-річний племінник — обидва були доставлені до медичного закладую. Також поранення отримав 31-річний, але він відмовився від госпіталізації.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Наразі триває встановлення всіх обставин події, у тому числі походження боєприпасу та мотиви, які могли призвести до трагедії.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок вибуху гранати постраждали троє людей.

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