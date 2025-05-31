У Хмельницькому вантажівка на смерть збила пішохода

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Смертельна ДТП сталася 29 травня на вулиці Вінницьке шосе у Хмельницькому. Постраждала жінка-пішохід померла на місці аварії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Хмельницькій області.

За даними слідства, близько 12:00 вантажівка DAF під час виїзду з будівельного майданчика в напрямку "зебри" наїхала на 69-річну жінку.

"Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події", — йдеться в повідомленні.

Вантажівкою керував 32-річний водій. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Керманичу загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, днями в Тернополі вантажівка на смерть переїхала жінку.