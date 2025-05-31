У Хмельницькому вантажівка на смерть збила пішохода
Смертельна ДТП сталася 29 травня на вулиці Вінницьке шосе у Хмельницькому. Постраждала жінка-пішохід померла на місці аварії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Хмельницькій області.
За даними слідства, близько 12:00 вантажівка DAF під час виїзду з будівельного майданчика в напрямку "зебри" наїхала на 69-річну жінку.
"Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події", — йдеться в повідомленні.
Вантажівкою керував 32-річний водій. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Керманичу загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, днями в Тернополі вантажівка на смерть переїхала жінку.
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