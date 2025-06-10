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10 июня 2025, 15:10

На Николаевщине пьяный водитель устроил ДТП: погиб мопедист, травмирован 13-летний ребенок

10 июня 2025, 15:10
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фото: Нацполиция
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Смертельная авария произошла вечером 8 июня по улице Соборной в поселке Еланец Вознесенского района. Водитель мопеда скончался на месте ДТП, его жену и внучку госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

По данным следствия, около 20.15 столкнулись автомобиль ВАЗ 2121 и мопед Yamaha. В результате удара 58-летний водитель мопеда погиб на месте происшествия. Также в ДТП пострадали 57-летняя женщина и 13-девочка лет. Оба пассажира мопеда с травмами госпитализировали в больницу.

Оказалось, что 31-летний водитель ВАЗа находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении.

"В ближайшее время мужчине в суде будут выбирать меру пресечения", – говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до 10 лет заключения. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в селе Ямница Ивано-Франковской области пьяный водитель влетел в отбойник. В результате аварии погибла 9-летняя девочка. Еще три пассажира, среди которых дети, получили телесные повреждения.

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