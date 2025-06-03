У Миколаєві пролунав потужний вибух

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У місті Миколаїв під час повітряної тривоги пролунав вибух

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

"Чутно вибух у Миколаєві", - написав Сєнкевич.

Зазначається, що за кілька хвилин до цього у місті було оголошено повітряну тривогу.

Деякі джерела стверджують, що росіяни атакували місто ракетою "Кинджал".

Нагадаємо, 1 червня у Миколаївській області росіяни атакували цивільних.