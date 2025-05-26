На Миколаївщині зіткнулися автівки: одного постраждалого витягували рятувальники
ДТП сталася вранці 26 травня неподалік села Ракове Вознесенського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На дорозі зіткнулися автомобілі Toyota Land Cruiser та "ВАЗ 2109".
Внаслідок аварії постраждали дві людини: 38-річний водій "ВАЗу" та його 35-річний пасажир. Водія легковика заблокувало понівеченими конструктивними елементами, рятувальники дістали його за допомогою спеціального обладнання та передали медикам.
Обох постраждалих госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, 24 травня на Кіровоградщині сталася ДТП з вантажівкою, легковиком та двома мікроавтобусами. Загинули три людини, ще двоє травмованих.
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