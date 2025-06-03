В Николаеве раздался мощный взрыв

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В городе Николаев во время воздушной тревоги раздался взрыв

Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.

"Слышно взрыв в Николаеве", - написал Сенкевич.

Отмечается, что за несколько минут до этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Некоторые источники утверждают, что россияне атаковали город ракетой "Кинжал".

Напомним, 1 июня в Николаевской области россияне атаковали гражданских.