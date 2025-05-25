Під завалами багатоповерхівки у Миколаєві шукають людину після нічної атаки
Сьогодні вночі, 25 травня, росіяни атакували Миколаїв: одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок нічної ворожої атаки загинув 77-річний чоловік.
Ще п'ятеро людей отримали поранення. Станом на зараз стан постраждалих залишається стабільним.
На місці влучання в багатоповерхівку рятувальники ДСНС продовжують пошуково-рятувальну операцію. Є ймовірність, що під завалами може перебувати ще одна людина.
Роботи тривають, ситуація перебуває під контролем.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну. Вибухи було чутно в багатьох українських містах.
Під час ворожої атаки на Житомирщину загинули троє дітей віком 8, 12 та 17 років.
На Київщині загинули 4 людини, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих – троє дітей.