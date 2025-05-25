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25 травня 2025, 09:06

Під завалами багатоповерхівки у Миколаєві шукають людину після нічної атаки

25 травня 2025, 09:06
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фото: Миколаївська ОВА
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Сьогодні вночі, 25 травня, росіяни атакували Миколаїв: одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок нічної ворожої атаки загинув 77-річний чоловік.

Ще п'ятеро людей отримали поранення. Станом на зараз стан постраждалих залишається стабільним.

На місці влучання в багатоповерхівку рятувальники ДСНС продовжують пошуково-рятувальну операцію. Є ймовірність, що під завалами може перебувати ще одна людина.

Роботи тривають, ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну. Вибухи було чутно в багатьох українських містах.

Під час ворожої атаки на Житомирщину загинули троє дітей віком 8, 12 та 17 років.

На Київщині загинули 4 людини, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих – троє дітей.

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