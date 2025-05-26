Удар по Миколаєву: з-під завалів деблокували тіло жінки
Кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Миколаїв вночі 25 травня зросла до двох. Рятувальники деблокували з-під завалів загиблу жінку
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"...росіяни вбили двох людей. Троє поранених в стабільно тяжкому стані. 13 людей розселено в гуртожитку", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 25 травня росіяни атакували Миколаїв. Через ворожі обстріли загинув 77-річний чоловік, п'ятеро отримали поранення.
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