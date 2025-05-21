Окупанти обстріляли дві громади Миколаївщини: в ОВА розповіли про наслідки
Минулої доби, 20 травня, російські війська атакували Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
По Куцурубській громаді ворог двічі вдарив FPV-дронами. Також вчора ввечері росіяни атакували безпілотником акваторію міста Очаків.
"Зранку, 21 травня, близько 06:03 ворог здійснив артилерійський обстріл берегової лінії Куцурубської громади", — йдеться у повідомленні.
На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, у середу вранці, 21 травня, російські війська завдали удару дронами по селищу Білозерка Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро мирних жителів.
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