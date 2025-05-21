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21 травня 2025, 10:50

Росіяни скинули вибухівку на селище під Херсоном: поранені 5 цивільних

21 травня 2025, 10:50
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У середу вранці, 21 травня, російські війська завдали удару дронами по селищу Білозерка Херсонського району. Через атаку ворожих БпЛА постраждали п'ятеро мирних жителів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, російська армія атакувала Білозерку близько 08:00.

"Внаслідок скидання вибухівки постраждало п'ятеро людей", – йдеться в повідомленні.

За оперативними даними Херсонської ОВА через атаку поранення дістали жінки 47, 54, 61, 62 та 67 років. У потерпілих діагностували вибухові, закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення рук і ніг.

За фактами вчинення воєнних злочинів триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 17 травня внаслідок обстрілів Херсонщини постраждали 10 цивільних.

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