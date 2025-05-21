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21 мая 2025, 12:35

Оккупанты обстреляли две общины Николаевщины: в ОВА рассказали о последствиях

21 мая 2025, 12:35
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 20 мая, российские войска атаковали Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевского района

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По Куцурубской общине враг дважды ударил FPV-дронами. Также вчера вечером россияне атаковали беспилотником акваторию города Очаков.

"Утром, 21 мая, около 06:03 враг совершил артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской общины", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в среду утром, 21 мая, российские войска нанесли удар дронами по поселку Белозерка Херсонского района. В результате вражеской атаки пострадали пятеро мирных жителей.

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война обстрелы оккупанты дрон Ким Виталий Александрович Николаевская область
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