Оккупанты обстреляли две общины Николаевщины: в ОВА рассказали о последствиях
За прошедшие сутки, 20 мая, российские войска атаковали Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевского района
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
По Куцурубской общине враг дважды ударил FPV-дронами. Также вчера вечером россияне атаковали беспилотником акваторию города Очаков.
"Утром, 21 мая, около 06:03 враг совершил артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской общины", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в среду утром, 21 мая, российские войска нанесли удар дронами по поселку Белозерка Херсонского района. В результате вражеской атаки пострадали пятеро мирных жителей.
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