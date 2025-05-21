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21 травня 2025, 08:44

Трагедія на Сумщині: під час ракетного удару загинуло 6 нацгвардійців

21 травня 2025, 08:44
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фото: скриншот із відео
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Командування Національної гвардії України розпочало службове розслідування після ракетного удару по стрільбищу військової частини в Сумській області, що стався 20 травня

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки загинуло шестеро військовослужбовців, ще понад десять — отримали поранення.

Заняття відбувалися під час повітряної загрози.

Командування Нацгвардії наголошує, що заздалегідь були затверджені алгоритми дій у разі загрози авіаударів, а також розпорядження для запобігання порушенням безпеки та скупчення особового складу.

"За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам", — заявили в Нацгвардії.

Наразі проводяться слідчі дії. Нацгвардія запевняє, що співпрацює зі слідством та надає всю необхідну інформацію.

Як відомо, відео ракетного удару по навчальному полігону ЗСУ в районі Шостки на Сумщині напередодні опублікували російські ЗМІ.

Нагадаємо, окупаційні війська посилили штурми у прикордонні. Найважча ситуація – у зоні відповідальності ДПСУ на Сумщині, Харківщині та у напрямку Краматорська

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