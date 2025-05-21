Трагедія на Сумщині: під час ракетного удару загинуло 6 нацгвардійців
Командування Національної гвардії України розпочало службове розслідування після ракетного удару по стрільбищу військової частини в Сумській області, що стався 20 травня
Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атаки загинуло шестеро військовослужбовців, ще понад десять — отримали поранення.
Заняття відбувалися під час повітряної загрози.
Командування Нацгвардії наголошує, що заздалегідь були затверджені алгоритми дій у разі загрози авіаударів, а також розпорядження для запобігання порушенням безпеки та скупчення особового складу.
"За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам", — заявили в Нацгвардії.
Наразі проводяться слідчі дії. Нацгвардія запевняє, що співпрацює зі слідством та надає всю необхідну інформацію.
Як відомо, відео ракетного удару по навчальному полігону ЗСУ в районі Шостки на Сумщині напередодні опублікували російські ЗМІ.
Нагадаємо, окупаційні війська посилили штурми у прикордонні. Найважча ситуація – у зоні відповідальності ДПСУ на Сумщині, Харківщині та у напрямку Краматорська